У сукні волошкового кольору і перлинних сережках: Джилл Байден відвідала Кенію

Перша леді США у гарному образі прибула до Найробі.
Джилл Байден із офіційним візитом відвідала Кенію. Із літака перша леді вийшла у жіночному аутфіті.
Перша леді була одягнена у сукню міді волошкового кольору з принтом і довгими завязками, які йшли від коміра. На талії був тканинний пояс із металевою фурнітурою.
Місіс Байден зробила укладання з локонами, макіяж смокі-айс і французький манікюр.
Особливу увагу вона приділила аксесуарам. На шию Джилл одягла золоті підвіски на ланцюжках, у вуха – перлинні сережки, а на руки – золоті браслети і каблучку.
У межах свого візиту Байден у Найробі зустрілася з послом США у Кенії Мегом Вітменом і кенійськими лідерками.
Нагадаємо, Джилл Байден відвідала також Намібію, де з'явилася у сукні з різнокольоровим геометричним принтом довжини міді від бренду Akris.
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