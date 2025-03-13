У волошковій сукні з ґудзиками: Іванка Трамп похизувалася новим аутфітом у Лос-Анджелесі

43-річна донька президента США трикотажним вбранням підкреслила струнку фігуру.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram свій новий яскравий образ, у якому вона прогулялася Лос-Анджелесом. Фото було зроблене на балконі з виглядом на міську архітектуру.
Донька президента була одягнена у трикотажну обтислу сукню волошкового відтінку з розрізом та декоративними ґудзиками. У цьому вбранні вона мала стрункий вигляд.
Іванка зробила ідеально рівне укладання і макіяж смокі-айс.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала знімки з сімейної поїздки до Нью-Йорка.
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