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У волошковій сукні з ґудзиками: Іванка Трамп похизувалася новим аутфітом у Лос-Анджелесі

У волошковій сукні з ґудзиками: Іванка Трамп похизувалася новим аутфітом у Лос-Анджелесі

У волошковій сукні з ґудзиками: Іванка Трамп похизувалася новим аутфітом у Лос-Анджелесі

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

43-річна донька президента США трикотажним вбранням підкреслила струнку фігуру.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram свій новий яскравий образ, у якому вона прогулялася Лос-Анджелесом. Фото було зроблене на балконі з виглядом на міську архітектуру.

Донька президента була одягнена у трикотажну обтислу сукню волошкового відтінку з розрізом та декоративними ґудзиками. У цьому вбранні вона мала стрункий вигляд.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка зробила ідеально рівне укладання і макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала знімки з сімейної поїздки до Нью-Йорка.

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