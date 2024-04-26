У волошковому костюмі із золотими ґудзиками: Джилл Байден в улюбленому образі від Schiaparelli постала на івенті

Джилл Байден взяла участь у заході "Сила дослідження: потреба в гендерній рівності", який відбувся у Вашингтоні. Вона виступила там із промовою.

Перша леді з'явилася перед присутніми у своєму улюбленому образі від бренду Schiaparelli – вбранні волошкового кольору. Воно складалося зі спідниці міді та жакета і з вишуканими золотими ґудзиками і без коміра.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Джилл завершила гарним укладанням, макіяжем із акцентом на очах і французьким манікюром.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл Байден постала на івенті у Білому домі у костюмі кольору індиго і золотих прикрасах.

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