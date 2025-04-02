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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У волошковому пальті і ботильйонах Louis Vuitton: Бріжит Макрон відвідала собор Паризької Богоматері

Перша леді Франції у гарному образі сходила до Нотр-Дам-де-Парі.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон, його дружина Бріжит Макрон разом із королем Данії Фредеріком X і королевою Мері, які приїхали до Франції з триденним державним візитом, відвідали собор Паризької Богоматері у Парижі.

Еммануель і Бріжит Макрони, король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Перша леді з’явилася там в елегантному блакитному пальті А-силуету, білій сорочці і чорних вкорочених штанях. Вбрання вона доповнила чорними ботильйонами із коричневими вставками з фірмовою монограмою її улюбленого бренду Louis Vuitton.

Еммануель і Бріжит Макрони, король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, король Фредерік X і королева Мері / © Associated Press

Бріжит була в об’ємній перуці, прикрашеній з одного боку чорною шпилькою, сонцезахисних окулярах, вона зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями, а руки — каблучками з камінням.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель Макрон одягнув класичний сірий костюм, білу сорочку, сіру краватку, які скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон побувала у дитячому садку. Там вона постала у чорному екстравагантному жакеті з ґудзиками на одному боці і штанях-кльош зі стрілками.

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