У волошковому вбранні і перлинних прикрасах: японська принцеса Кіко на конференції

Принцеса Японії обрала для свого виходу в світ елегантне вбрання.

Японська принцеса Кіко продовжує займатися просвітницькою діяльністю. Вона взяла участь у 76-ї Національній конференції з профілактики туберкульозу, яка відбулася у місті Моріока, префектура Івате.

Там принцеса з'явилася в елегантному яскравому образі. На ній було вбрання волошкового кольору, яке складалося із сукні-футляра і приталеного жакета із жакардовими квітковими вставками по боках.

Принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Аутфіт Її Величність доповнила чорною шкіряною сумочкою і білими рукавичками.

Кіко зробила акуратне укладання, підкрутивши кінчики, і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию – перлиним намистом.

Нагадаємо, принцеса Кіко у білій сукні і жакеті з цікавим принтом з'явилася на заході.

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