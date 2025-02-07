У волошковому вбранні і перлинних прикрасах: японська принцеса Кіко на конференції

Принцеса Японії обрала для свого виходу в світ елегантне вбрання.
Японська принцеса Кіко продовжує займатися просвітницькою діяльністю. Вона взяла участь у 76-ї Національній конференції з профілактики туберкульозу, яка відбулася у місті Моріока, префектура Івате.
Там принцеса з'явилася в елегантному яскравому образі. На ній було вбрання волошкового кольору, яке складалося із сукні-футляра і приталеного жакета із жакардовими квітковими вставками по боках.
Аутфіт Її Величність доповнила чорною шкіряною сумочкою і білими рукавичками.
Кіко зробила акуратне укладання, підкрутивши кінчики, і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию – перлиним намистом.
Нагадаємо, принцеса Кіко у білій сукні і жакеті з цікавим принтом з'явилася на заході.
Читайте також:
- Яка гарна: японська принцеса Кіко у блакитному костюмі і з перлинним намистом приїхала до Лондона
- У пудровому костюмі та з перлинним кольє: принцеса Кіко на урочистій церемонії
- У кімоно з принтом і обі з квітковим орнаментом: принцеса Кіко на заході у Токіо