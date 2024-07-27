У волошковому вбранні і розкішних прикрасах: Джилл Байден приїхала на Олімпійські ігри

Джилл Байден відвідала церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі. На червоній доріжці її вітали президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріджит Макрон.

Бріжит Макрон і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл обрала для такої події гарний ніжний аутфіт. На ній було вбрання волошкового кольору, яке складалося з топа з витонченим поясом на талії і спідниці міді.

Бріжит Макрон і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ перша леді доповнила блакитними замшевими туфлями на шпильках і білою сумкою.

Бріжит Макрон і Джилл Байден / Фото: Associated Press

У пані Байден була гарна зачіска з локонами, яку вона прикрасила ззаду квітковою шпилькою з діамантами, макіяж із акцентом на очах, у вухах у неї були розкішні сережки, а на шиї – золотий ланцюжок. Французький манікюр завершив лук першої леді.

Бріжит Макрон і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, останнім часом Джилл Байден одягає вбрання синіх відтінків. Приміром після того, як Джо Байден звернувся до нації, Джилл вийшла підтримати його у кобальтовому костюмі і шовковій блузці.

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