У волошковому вбранні з вишуканими ґудзиками: гарна Джилл Байден виступила у Білому дому

Перша леді США розумно підходить до використання речей, тож вона не боїться повторювати свої луки.

Джилл Байден виступила перед Національною асоціацією губернаторів під час заходу у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Там перша леді постала в ефектному образі. На ній був костюм волошкового кольору від її улюбленого бренду Schiaparelli. Вбрання складалося зі спідниці довжини міді і приталеного асиметричного жакета без коміра і з вишуканими золотими ґудзиками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Байден доповнила чорними замшевими слінгбеками від Dior із логотипом J'Adior на білих стрічках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс, у вухах у неї були масивні золоті сережки-кулі, на шиї – ланцюжки з підвісками, а на руках – золоті браслети. Французький манікюр завершив образ першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у цьому вбранні ми бачили Джилл Байден під час її виступу у Сан-Франциско на заході організації Giffords Law Center у червні минулого року.

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