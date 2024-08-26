У волошковому жакеті і стильних кедах: Джилл Байден в об'єктивах папараці

Папараці сфотографували президента Джо Байдена, його дружину Джилл Байден та їхню доньку Ешлі, коли вони прибули на авіабазу Дувр, штат Делавер.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді, як завжди, мала гарний вигляд. На ній був жакет волошкового відтінку, в'язаний кремовий светр та білі прямі штани. Вбрання вона скомбінувала з синіми замшевими кедами на білій гумовій підошві. У руці Байден несла містку бежево-рожеву сумку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На обличчя дружина президента одягла коричневі окуляри-авіатори у золотій оправі, вуха прикрасила діамантовими сережками, а шию – золотими ланцюжками з підвісками, одна з яких була у вигляді півмісяця.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у чорний піджак із золотими ґудзиками, смугасту блакитну сорочку, темно-сині штани і сині кросівки. Лук він завершив окулярами-авіаторами і чорною бейсболкою.

Ешлі поєднала темну майку, бежеві штани-кльош, джинсову куртку і ковбойські ботильйони.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Джилл Байден засвітила особливу прикрасу у Білому домі.

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