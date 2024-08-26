У волошковому жакеті і стильних кедах: Джилл Байден в об'єктивах папараці

Перша леді США обрала для перельоту зручний лук.
Папараці сфотографували президента Джо Байдена, його дружину Джилл Байден та їхню доньку Ешлі, коли вони прибули на авіабазу Дувр, штат Делавер.
Перша леді, як завжди, мала гарний вигляд. На ній був жакет волошкового відтінку, в'язаний кремовий светр та білі прямі штани. Вбрання вона скомбінувала з синіми замшевими кедами на білій гумовій підошві. У руці Байден несла містку бежево-рожеву сумку.
На обличчя дружина президента одягла коричневі окуляри-авіатори у золотій оправі, вуха прикрасила діамантовими сережками, а шию – золотими ланцюжками з підвісками, одна з яких була у вигляді півмісяця.
Джо був одягнений у чорний піджак із золотими ґудзиками, смугасту блакитну сорочку, темно-сині штани і сині кросівки. Лук він завершив окулярами-авіаторами і чорною бейсболкою.
Ешлі поєднала темну майку, бежеві штани-кльош, джинсову куртку і ковбойські ботильйони.
Нагадаємо, нещодавно Джилл Байден засвітила особливу прикрасу у Білому домі.
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