У вовняному пальті та штанях до тону: ефектна королева Максима приїхала до школи

13 лютого королева Максима відвідала початкову школу Sint Fransschool та OBS Emmermeer в Еммені. Фотографи зробили світлини, а нідерландський королівський палац поділився відео з цього заходу.

Максима відвідала дві школи, побувала на різних уроках та виступах дітей, поспілкувалася з керівниками шкіл, сімейними тренерами та іншими зацікавленими сторонами про вплив позакласних заходів на учнів, їхні побажання щодо культурної та творчої діяльності, а також про співпрацю з фахівцями у галузі освіти, культурними організаціями.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Обидві школи користуються програмою субсидування "Школа та навколишнє середовище", а також пов'язані з Фондом освіти молоді.

Цього дня Її Величність була одягнена у пальто та штани від Natan Сouture, а в руках несла сумку Marni. У неї було розпущене волосся, яке намокло від мокрого снігу, на зап'ястях — кілька браслетів і денний макіяж, а у вухах сережки з кольоровим камінням.

А нещодавно ми показували вам лук у бежевих відтінках королеви Максими, коли вона відвідала конференцію в Амстердамі.

Читайте також: