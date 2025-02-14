У вовняному пальті та штанях до тону: ефектна королева Максима приїхала до школи

Королева Нідерландів багато та активно працює.
13 лютого королева Максима відвідала початкову школу Sint Fransschool та OBS Emmermeer в Еммені. Фотографи зробили світлини, а нідерландський королівський палац поділився відео з цього заходу.
Максима відвідала дві школи, побувала на різних уроках та виступах дітей, поспілкувалася з керівниками шкіл, сімейними тренерами та іншими зацікавленими сторонами про вплив позакласних заходів на учнів, їхні побажання щодо культурної та творчої діяльності, а також про співпрацю з фахівцями у галузі освіти, культурними організаціями.
Обидві школи користуються програмою субсидування "Школа та навколишнє середовище", а також пов'язані з Фондом освіти молоді.
Цього дня Її Величність була одягнена у пальто та штани від Natan Сouture, а в руках несла сумку Marni. У неї було розпущене волосся, яке намокло від мокрого снігу, на зап'ястях — кілька браслетів і денний макіяж, а у вухах сережки з кольоровим камінням.
А нещодавно ми показували вам лук у бежевих відтінках королеви Максими, коли вона відвідала конференцію в Амстердамі.
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