У вовняному жакеті та штанях: королева Летиція побувала на робочому заході

Сьогодні Її Величність сфотографували в Мадриді, коли вона прибула для участі в засіданні AECC (Іспанської асоціації з боротьби з раком).

На королеві цього дня був жакет із натуральної вовни з коміром, кишенями вугільно-сірого кольору з чорним окантуванням від іспанського бренду Frambua вартістю 225 євро. Вона поєднувала його з білою блузкою Hugo Boss, чорними штанями до щиколотки та туфлями на невисоких підборах Pinkchic.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У руках королева несла чорну сумку від іспанського бренду Mauska вартістю 335 євро. Також її образ завершували золоті сережки-краплі PdPaola за 99 євро, в яких Летиція дебютувала під час державної поїздки до Данії в листопаді минулого року. Вона розпустила волосся і зробила лаконічний денний макіяж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого тижня ми бачили вихід королеви Летиції в пальті кольору вівсянки і сірих картатих штанях, коли вона відвідала з чоловіком королем Філіпом VI дитячий садок і початкову школу Гумерсіндо Аскарате, розташовану в Леоні.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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