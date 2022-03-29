"У воєнний час": Олена Зеленська презентувала новий розділ в електронному довіднику безбар'єрності

Новий розділ містить поради та інструкції для сімей з дітьми, людей старшого віку, людей з інвалідністю.
Олена Зеленська презентувала новий розділ "Довідника безбар'єрності". Він має назву "У воєнний час". Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Наш "Довідник безбар’єрності" створювався в мирні часи, щоб прибрати фізичні, психологічні й навіть мовні перепони з нашого життя. Такою перепоною, перешкодою, бар’єром тепер стала війна.
Тепер ми точно розуміємо, що таке життя "до" та "після". У нас немає понеділків, вівторків, вихідних чи свят. У нас є дні війни. І майже кожен у ці дні зіткнувся з багатьма ситуаціями вперше.
Паралельно з цим – мільйони питань у голові. Що робити? Як захиститися? Як захистити дітей? Чим я можу бути корисний? Як ніколи є потреба в чітких інструкціях та порадах фахівців.
Тож "Довідник" вступає в інформаційний бій. Його новий розділ – "У воєнний час".
Тут поради та інструкції для тих, кому найважче: сімей з дітьми, людей старшого віку та їхніх близьких, людей з інвалідністю. Ось питання, на які ви знайдете відповіді.
- Як допомогти дитині у тривожній ситуації?
- Як подбати про дитину в укритті?
- Як діяти, якщо дитина побачила щось шокувальне й налякана?
- Як пояснити дитині втрату рідної людини?
- Як підтримати дитину в дорозі?
- Як перетнути кордон з дитиною до 18 років?
- Як допомогти дитині адаптуватися в тимчасовому житлі?
- Що робити, якщо ви побачили протиправні дії щодо іншої людини?
- Як отримати "пакунок малюка" або грошову компенсацію за нього?
- Куди звертатися батькам дітей із важкими захворюваннями?
- Як заспокоїти людину старшого віку під час обстрілів?
- Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?
- Як налаштувати людину старшого віку на переїзд у безпечне місце?
- Як розповісти людині старшого віку про втрату близького?
- Що робити, якщо ви зустріли дезорієнтовану людину?
- Як і де дістати ліки людині старшого віку?
- Як отримати пенсію, субсидію, соціальну допомогу після евакуації?
- Як вберегти людину з аутизмом від сенсорного перенавантаження?
- Як батькам налаштувати на дорогу дитину з аутизмом?
- Як налагодити комфортний побут дитини з аутизмом на новому місці?
- Як надати першу допомогу людині, у якої стався напад епілепсії?" - написала перша леді.
Довідник можна знайти тут.
За словами Олени, розділ буде оновлюватися відповідно до викликів, які щодня ставить перед нами війна.
"Інформація – це також наша зброя на шляху до перемоги", - додала дружина президента.
Нагадаємо, перший український посібник із безбар'єрної комунікації "Довідник безбар’єрності" з'явився у 2021 році. Він доступно розкриває, що таке бар’єри, стереотипи, інклюзія, залучення, недискримінація, толерантність, прийняття, доступність, гендерна рівність, правила коректної мови. Посібник був створений за ініціативою Олени Зеленської у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, які виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами.
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