"У воєнний час": Олена Зеленська презентувала новий розділ в електронному довіднику безбар'єрності

"У воєнний час": Олена Зеленська презентувала новий розділ в електронному довіднику безбар'єрності

Новий розділ містить поради та інструкції для сімей з дітьми, людей старшого віку, людей з інвалідністю.

Олена Зеленська презентувала новий розділ "Довідника безбар'єрності". Він має назву "У воєнний час". Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Наш "Довідник безбар’єрності" створювався в мирні часи, щоб прибрати фізичні, психологічні й навіть мовні перепони з нашого життя. Такою перепоною, перешкодою, бар’єром тепер стала війна.

Тепер ми точно розуміємо, що таке життя "до" та "після". У нас немає понеділків, вівторків, вихідних чи свят. У нас є дні війни. І майже кожен у ці дні зіткнувся з багатьма ситуаціями вперше.

Паралельно з цим – мільйони питань у голові. Що робити? Як захиститися? Як захистити дітей? Чим я можу бути корисний? Як ніколи є потреба в чітких інструкціях та порадах фахівців.

Тож "Довідник" вступає в інформаційний бій. Його новий розділ – "У воєнний час".

Тут поради та інструкції для тих, кому найважче: сімей з дітьми, людей старшого віку та їхніх близьких, людей з інвалідністю. Ось питання, на які ви знайдете відповіді.

Як допомогти дитині у тривожній ситуації?

Як подбати про дитину в укритті?

Як діяти, якщо дитина побачила щось шокувальне й налякана?

Як пояснити дитині втрату рідної людини?

Як підтримати дитину в дорозі?

Як перетнути кордон з дитиною до 18 років?

Як допомогти дитині адаптуватися в тимчасовому житлі?

Що робити, якщо ви побачили протиправні дії щодо іншої людини?

Як отримати "пакунок малюка" або грошову компенсацію за нього?

Куди звертатися батькам дітей із важкими захворюваннями?

Як заспокоїти людину старшого віку під час обстрілів?

Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?

Як налаштувати людину старшого віку на переїзд у безпечне місце?

Як розповісти людині старшого віку про втрату близького?

Що робити, якщо ви зустріли дезорієнтовану людину?

Як і де дістати ліки людині старшого віку?

Як отримати пенсію, субсидію, соціальну допомогу після евакуації?

Як вберегти людину з аутизмом від сенсорного перенавантаження?

Як батькам налаштувати на дорогу дитину з аутизмом?

Як налагодити комфортний побут дитини з аутизмом на новому місці?

Як надати першу допомогу людині, у якої стався напад епілепсії?" - написала перша леді.

Довідник можна знайти тут.

За словами Олени, розділ буде оновлюватися відповідно до викликів, які щодня ставить перед нами війна.

"Інформація – це також наша зброя на шляху до перемоги", - додала дружина президента.

Нагадаємо, перший український посібник із безбар'єрної комунікації "Довідник безбар’єрності" з'явився у 2021 році. Він доступно розкриває, що таке бар’єри, стереотипи, інклюзія, залучення, недискримінація, толерантність, прийняття, доступність, гендерна рівність, правила коректної мови. Посібник був створений за ініціативою Олени Зеленської у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, які виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами.

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