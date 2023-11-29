У всьому білому: 70-річна Бріжит Макрон у короткій сукні продемонструвала стрункі ноги

Бріжит Макрон відвідала виставку "Іріс ван Герпен: ліплення почуттів" у Музеї декоративного мистецтва у Парижі. Разом із нею на виставку прийшла і королева Нідерландів Максима, яка приїхала до Франції з офіційним візитом.

Іріс ван Герпен, королева Максима і Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Перша леді, як завжди, мала розкішний вигляд. Вона була одягнена у все біле: у класичне пальто і сукню-футляр до колін, яка підкреслила її стрункі ноги.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила чорними туфлями на шпильках. Вона зробила об'ємне укладання, макіяж смокі-айс і прикрасила руку масивною каблучкою з діамантами.

А королева максима сяяла у музеї у вечірній сукні від бренду Iris Van Herpen.

Нагадаємо, Бріжит Макрон до Швейцарії прибула у чорно-білому вбранні, яке складалося з короткої сукні-футляра та пальта до колін із золотими ґудзиками і великими накладними кишенями.

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