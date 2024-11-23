У всьому чорному і з колосками пшениці: Олена Зеленська вшанувала пам'ять жертв Голодоморів в Україні

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заходах із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років, а також голодоморів 1921–1923 та 1946–1947 років.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Президентське подружжя побувало на молитовному заході в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, після чого вони пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

На своїй сторінці в Instagram перша леді опублікувала світлини і написала:

"Четверта субота листопада. День пам’яті жертв голодоморів. У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей.

Наш обов’язок – пам’ятати, згадувати й говорити світу правду про жорстокий злочин, про геноцид, який був здійснений проти українців.

Світла пам’ять усім жертвам: дорослим і дітям – безневинним жертвам голодоморів".

Цього дня Олена Зеленська постала у всьому чорному: елегантному пальті, водолазці, береті, рукавичках і високих чоботях. До лацкану пальта дружина президента прикріпила брошку у вигляді пташки.

Олена і ВолодимирЗеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона з чоловіком тримали у руках колоски пшениці, перев'язані синьо-жовтими стрічками, які поклали до пам'ятника жертв Голодомору.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

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