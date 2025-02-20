У всьому чорному: Олена Зеленська разом з чоловіком-президентом вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська сьогодні, 20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Президентське подружжя поставило лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва. Цей хрест встановили в березні 2014 року на місці масових розстрілів учасників Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленські також вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні біля їхніх портретів.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Небесна Сотня. Герої, які загинули, захищаючи свободу, гідність, право нашої держави вільно обирати своє майбутнє. Самопожертва, що нагадує нам про ціну самовизначення. Вічна шана Героям Небесної Сотні!" – написало подружжя Зеленських у спільному дописі в Instagram.

Олена Зеленська з'явилася цього дня у всьому чорному: короткому пальті вільного крою, штанях-палацо, рукавичках і черевиках без підборів.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир Зеленський був одягнений у чорну куртку, штани-карго кольору хакі та бежеві кросівки.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська з елегантною зачіскою і символічною брошкою відвідала бібліотеку в Туреччині.

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