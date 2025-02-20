У всьому чорному: Олена Зеленська разом з чоловіком-президентом вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні

Президентське подружжя вшанувало загиблих у Революції Гідності.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська сьогодні, 20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.
Президентське подружжя поставило лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва. Цей хрест встановили в березні 2014 року на місці масових розстрілів учасників Революції Гідності.
Зеленські також вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні біля їхніх портретів.
"Небесна Сотня. Герої, які загинули, захищаючи свободу, гідність, право нашої держави вільно обирати своє майбутнє. Самопожертва, що нагадує нам про ціну самовизначення. Вічна шана Героям Небесної Сотні!" – написало подружжя Зеленських у спільному дописі в Instagram.
Олена Зеленська з'явилася цього дня у всьому чорному: короткому пальті вільного крою, штанях-палацо, рукавичках і черевиках без підборів.
Володимир Зеленський був одягнений у чорну куртку, штани-карго кольору хакі та бежеві кросівки.
Нагадаємо, Олена Зеленська з елегантною зачіскою і символічною брошкою відвідала бібліотеку в Туреччині.
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