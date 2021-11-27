У кейпі і на підборах: Олена Зеленська з чоловіком вшанувала пам'ять жертв голодоморів в Україні

Перша леді України на пам'ятну церемонію одягла все чорне.
Сьогодні, 27 листопада, у День пам’яті жертв голодоморів президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у заході із вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні. Пам'ятна церемонія відбулася у Національному музеї Голодомору-геноциду.
Подружжя Зеленських поклало до скульптури "Гірка пам'ять дитинства" символічні композиції з колосків та схилило голови у хвилині мовчання.
Діти, які були на заході, передали президентському подружжю запалені лампадки, які вони встановили на Алеї чорних дощок.
Олена та Володимир Зеленські також оглянули тематичну експозицію у Національному музеї Голодомору-геноциду.
Цього дня президент України з дружиною з'явилися в образах total black. На першій леді був стильний кейп та поясом на талії, а також сукня довжини міді. Вбрання вона доповнила чорними чоботами на підборах. Волосся Олена зібрала у хвіст, а на обличчі був ледь помітний макіяж.
Володимир Зеленський був одягнений у класичне пальто, водолазку, штани та туфлі.
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