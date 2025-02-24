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У всьому чорному: подружжя Зеленських на Майдані Незалежності вшанувало пам'ять полеглих у війні

У всьому чорному: подружжя Зеленських на Майдані Незалежності вшанувало пам'ять полеглих у війні

У всьому чорному: подружжя Зеленських на Майдані Незалежності вшанувало пам'ять полеглих у війні

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

Президентське подружжя поставило лампадки біля Народного меморіалу національної пам'яті у Києві.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну взяли участь у пам'ятних заходах.

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської / ©
Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

Вони разом зі світовими лідерами, які з офіційним візитом приїхали до Києва, вшанували памʼять загиблих Захисників і Захисниць біля Народного меморіалу національної пам'яті на Майдані Незалежності у Києві.

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської / ©
Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

"Треті роковини початку повномасштабного російського вторгнення. Три роки абсолютного героїзму наших людей.

Вічна памʼять усім, хто став на захист нашої держави та людей і віддав своє життя заради того, щоб Україна жила.

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської / ©
Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

Вічна вдячність полеглим героям – вдячність України, вдячність усіх вільних націй", – написало подружжя Зеленських у спільному дописі в Instagram.

На заході Зеленські постали у всьому чорному.

Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської / ©
Володимир та Олена Зеленські/Telegram Олени Зеленської

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