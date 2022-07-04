У всьому винен невдалий суїцид: від Дмитра Медведєва йде дружина

У всьому винен невдалий суїцид: від Дмитра Медведєва йде дружина

У російських елітах триває розбрат на найвищому рівні. Шлюби російських політиків тріскотять по швах.

Телеграм-канал GeneralSVR(reserv), якому немає підстав не довіряти, повідомив, що слідом за дружиною прессекретаря президента Путіна — Дмитра Пєскова - Тетяною Навкою, яка в близькому колі заявила про намір розійтися з чоловіком, про наміри подати на розлучення висловилася і дружина колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Світлана.

Світлана Медведєва / Фото: Getty Images

"Колишня перша леді останнім часом все менше часу приділяє Дмитру Анатолійовичу і все більше вдається до захоплень чоловіками на стороні, при цьому не гребуючи вживанням спиртного. Останньою краплею за словами самої Світлани Медведєвої став інцидент з підготовкою суїциду Дмитра Медведєва".

Світлана Медведєва має намір повернути дівоче прізвище Лінник. Прохання дозволити розлучення Світлана Медведєва вже завбачливо направила Володимиру Путіну, президент поки що свого дозволу не дав", — йдеться в повідомленні каналу.

Дмитро Медведєв з дружиною та Путіним / Фото: Getty Images

У Росії, як бачите, навіть такі речі як розлучення вирішує диктатор Путін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як особисте життя самого Дмитра Пєскова дало тріщину.

І докладніше розповідали про те, хто такі Тетяна Навка та Світлана Медведєва.

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