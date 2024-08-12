У всьому винна борода: як принци Вільям та Гаррі посварилися через рішення королеви Єлизавети II

Герцог Сассекський описав цей епізод свого життя у своїх мемуарах "Запасний". Він сказав, що звернувся до своєї бабусі королеви Єлизавети II перед весіллям з Меган Маркл із проханням залишити бороду і не збривати її на весілля, що суперечило королівському протоколу.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Associated Press

"Це теж немаленьке прохання. Дехто вважав, що борода — це явне порушення протоколу і норм, особливо з урахуванням того, що я одружувався в армійській формі. У британській армії бороди були заборонені", — писав у книжці принц. Королева Єлизавета II пішла на поступки улюбленому онукові і дала свій дозвіл. Однак Гаррі стверджує, що його брат Вільям був розлючений через це рішення.

"Ти поставив її в незручне становище, Гарольде! У неї не було вибору, крім як сказати "так", — цитує принц Гаррі слова старшого брата. Їхня суперечка тривала більше тижня. І у її фіналі Вільям заявив, що йому не дозволили залишити бороду на власному весіллі.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Тепер, коли королеви Єлизавети II немає вже майже два роки, принц Вільям, як бачите, може собі дозволити іноді носити бороду. Але все ж таки не тоді, коли присутній на протокольних заходах.

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