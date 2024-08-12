У всьому винна борода: як принци Вільям та Гаррі посварилися через рішення королеви Єлизавети II

Новий образ принца Вільяма з бородою нагадав нам ситуацію, яку описав у своїй книжці принц Гаррі.
Герцог Сассекський описав цей епізод свого життя у своїх мемуарах "Запасний". Він сказав, що звернувся до своєї бабусі королеви Єлизавети II перед весіллям з Меган Маркл із проханням залишити бороду і не збривати її на весілля, що суперечило королівському протоколу.
"Це теж немаленьке прохання. Дехто вважав, що борода — це явне порушення протоколу і норм, особливо з урахуванням того, що я одружувався в армійській формі. У британській армії бороди були заборонені", — писав у книжці принц. Королева Єлизавета II пішла на поступки улюбленому онукові і дала свій дозвіл. Однак Гаррі стверджує, що його брат Вільям був розлючений через це рішення.
"Ти поставив її в незручне становище, Гарольде! У неї не було вибору, крім як сказати "так", — цитує принц Гаррі слова старшого брата. Їхня суперечка тривала більше тижня. І у її фіналі Вільям заявив, що йому не дозволили залишити бороду на власному весіллі.
Тепер, коли королеви Єлизавети II немає вже майже два роки, принц Вільям, як бачите, може собі дозволити іноді носити бороду. Але все ж таки не тоді, коли присутній на протокольних заходах.
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