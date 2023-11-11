У всьому винна Камілла: стала відома причина розставання Кейт та Вільяма

Але, виявляється, саме дружина тодішнього принца Чарльза стояла за розставанням Кейт Міддлтон та принца Вільяма 2007 року.

Принц Вільям та його майбутня дружина Кейт Міддлтон почали зустрічатися 2001 року, а познайомилися під час навчання у Сент-Ендрюському університеті. Але через шість років романтичних стосунків у пари сталася перша суттєва криза.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Тоді Вільям і Кейт не приховували, що вирішили розійтися і пояснили це "спробою знайти свій власний шлях" у житті та отримати "трохи простору", — пише express.

А ось королівський експерт та автор книжки "Вільям і Кейт: королівська історія кохання" Крістофер Андерсон стверджує, що за розставанням пари стояло щось ще, а точніше хтось ще.

2016 року він розповів Daily Beast: "Я був у Лондоні, коли сталося це розставання. Я був вражений, зовсім приголомшений, всі думали, що це лише питання часу, коли Вільям запропонує Кейт вийти за нього заміж. А потім люди почали говорити мені, що за цим стоїть Камілла, вона аристократка, вона завжди оберталася в королівських колах, вона завжди вважала себе спадкоємицею Аліси Кеппел, своєї прабабусі, коханки Едуарда VII. Вона не дивилася на Кейт як на людину, гідну приєднатися до королівської сім'ї. Кейт - перша жінка з робітничого класу, прийнята до королівської родини. Вона походить від шахтарів, а її мати була стюардесою. Отже, з усіх цих причин Камілла ніколи по-справжньому не відчувала, що Кейт Міддлтон як особистість та сім'я Міддлтон загалом будуть гідними увійти до королівської родини”, - каже автор.

Королева Камілла та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Письменник зазначає, що йому стало відомо, що саме під час цього розриву стосунків Вільяма та Кейт саме Камілла прошепотіла на вухо Чарльзу, що справді настав час змусити Вільяма ухвалити те чи інше рішення.

"Від того часу було публічно підтверджено, що Чарльз дійсно пропонував Вільяму або взяти на себе зобов'язання перед Кейт, або фактично відпустити її. Можливо, його мотиви для цього були чисті, але мотиви Камілли… не дуже. Вона була ініціатором цього", — згадує експерт.

Принц Вільям таки ухвалив рішення освідчитися Кейт, а в інтерв'ю, яке пара дала після оголошення про свої заручини майбутня принцеса сказала: "У той час я не дуже раділа розставанню, але зрозуміла, що це було на краще, сказавши: "Це зробило мене сильнішою людиною. Ви дізнаєтеся про себе те, чого, можливо, навіть не усвідомлювали. Я думаю, що ти можеш бути повністю поглинений стосунками, коли ти молодший. Я дуже цінувала цей час, навіть для себе, хоча тоді я про це не думала", - сказала в інтерв'ю Кетрін.

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

Вони заручилися 16 листопада 2010 року, а 29 квітня 2011-го зіграли весілля. З королевою Каміллою у принцеси Кейт відтоді склалися чудові стосунки.

Кейт і Вільям у день свого весілля, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Камілла порадила Кейт Міддлтон задовго до весілля.

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