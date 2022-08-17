У всьому винна тіара: як весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа ледь не зірвалося

Принцеса Єлизавета вийшла заміж за принца Філіпа 1947 року. Мало хто знає, але на їхньому весіллі трапилася одна неприємність, яка мало не зірвала всю церемонію у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса та принц повінчалися 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві. Принцесі Єлизаветі тоді був 21 рік, а її майбутньому чоловікові — 26.

До вівтаря Її Високість йшла у сукні кольору слонової кістки з мереживною вуаллю та довгим шлейфом. Пошив сукню придворний кравець Норман Гарнелл. У день весілля голову Єлизавети II також прикрашала діамантова тіара, яка належала її матері, королеві Єлизаветі.

Тіара Queen Mary Fringe була замовлена бабусею королеви – Марією Текською і пізніше передана її матері Єлизаветі Боуз-Лайон 1936 року. Наречена обрала цю тіару, як щось позичене для весілля і в момент, коли перукар одягав тіару на голову принцеси, вона зламалася.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп / Фото: Associated Press

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Принцеса Єлизавета, природно, засмутилася і розхвилювалася. Адже було незрозуміло, як полагодити тіару за короткий термін. Але на допомогу прийшла її мати королева Єлизавета, яка сказала тоді дочці: "є ще дві години часу та інші тіари".

Ситуацію врятував королівський ювелір, який швидко приніс тіару до майстерні та полагодив її. Наречена змогла одягнути її і вирушить до абатства на церемонію вінчання.

Весілля принцеси Єлизавети, 1947 рік / Фото: Getty Images

У липні 2020 року в цій самій тіарі одружилася онука королеви принцеса Беатріс Йоркська. Вона одягла вінтажну сукню своєї бабусі зшиту також Норманом Гарнеллом і весільну тіару Єлизавети II.

Раніше ми розповідали, що принцеса Беатріс порушила на весіллі традицію, якої суворо дотримувалися Кейт та Меган.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

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