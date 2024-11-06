У всьому винні чорна пліснява та король: маєток Royal Lodge, де живе принц Ендрю, руйнується

Король Чарльз намагається виселити молодшого брата принца Ендрю з маєтку у Віндзорському парку і навіть припинив його фінансування, але результати таких дій марні.

Нещодавно опубліковані фотографії демонструють поганий стан 31-кімнатної резиденції Royal Lodge принца Ендрю у Віндзорі. На фотографіях, опублікованих The Sun, видно тривожні ознаки занедбаності маєтку: чорна пліснява, повсюдна вогкість і фарба, що відшаровується, на зовнішній стороні резиденції, включаючи сусідні господарські будівлі і сторожку, крім того, зовнішні стіни покриті тріщинами від плісняви і гнилі.

Royal Lodge / Фото: Getty Images

Після смерті королеви-матері Єлизавети 2002 року у цьому маєтку проживав герцог Йоркський. Він взяв маєток в оренду на 75 років і не збирається виїжджати звідти. Але у короля Чарльза інші плани, монарх неодноразово намагався переконати Ендрю звільнити маєток і переїхати до котеджу Фрогмор, який раніше займали принц Гаррі та Меган Маркл.

Незважаючи на фінансові труднощі, герцог Йоркський, як повідомляється, прагне залишитися в Королівській лоджі. Навіть незважаючи на припинення королівського фінансування його особистої безпеки, він впевнений, що зможе впоратися з величезними видатками.

Маєток Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

Маєток, вартість якого оцінюється приблизно в 30 мільйонів фунтів стерлінгів, є домом Ендрю та його колишньої дружини Сари Фергюсон і може похвалитися 40 гектарами лісу та газонів, вісьмома котеджами та житлом для співробітників служби безпеки. Який вигляд має маєток ми вже показували.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Читайте також: