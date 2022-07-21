У всьому винні гормони: стало відомо, як Меган довела Кейт Міддлтон до сліз напередодні свого весілля

Вже весь світ знає, що Меган Маркл напередодні свого весілля довела до сліз герцогиню Кембриджську і справа була не тільки в сукні подружок нареченої.

Автор книжки "Помста: Меган, Гаррі і війна з Віндзорами" Том Бавер стверджує, що головною причиною конфлікту стало те, що Меган порівняла дочку Кейт — принцесу Шарлотту з дочкою своєї ( вже екснайкращої подруги ) Джесікі Малруні Айві, заявивши, що довжина суконь дівчаток-квіткарок має бути однаковою. Також думки Меган і Кейт розходилися і в тому, чи повинні бути дівчатка-квіткарки в колготах, герцогиня Кембриджська вважала, що повинні, а Меган мала іншу думку з цього приводу.

Герцогиня Кембриджська та принцеса Шарлотта на весіллі Меган та Гаррі 2018 року / Фото: Getty Images

У своїй книжці Том Бавер сказав, що герцогиня Кембриджська "занадто втомилася, щоб сперечатися" з розбіжностями з приводу того, чи мають подружки нареченої носити колготки, проте зрештою вважала, що вони повинні це робити, щоб дотримуватися протоколу. Однак він стверджував: "Наполегливість Меган підтримала Джессіка, мати Айві". Потім за розбіжностями була друга суперечка "про довжину подолу сукні принцеси Шарлотти. Кейт вважала, що він занадто короткий і в жодному разі не підходить. Але Меган не хотіла йти на компроміс.

Як пише Daily Mail, раніше було відомо, що внаслідок цього конфлікту з сукнями Меган довела Кейт до сліз. Сама герцогиня Сассекська розповіла про інцидент в інтерв'ю Опрі Вінфрі, заявивши, що не знає, чим саме так сильно засмутилася Кейт, але пізніше вона прийшла до неї з букетом квітів і вибачилася. Хоча до цього інтерв'ю ходили чутки, що все було з точністю навпаки.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Associated Press

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Зазвичай герцогиня Кембриджська дуже стримана на емоції, складно навіть припустити, що могло її так сильно засмутити. Автор книжки стверджує, що вся справа у гормонах. У квітні 2018-го Кейт народила третю дитину, а весілля Меган та Гаррі було у травні 2018-го. Очевидно, що гормональні зміни в організмі герцогині Кембридської після народження дитини могли призвести до того, що вона просто не стрималася там, де зазвичай стримана. Також Кейт дуже дратували скарги на те, що Меган нібито знущається з персоналу.

Сумно відома сварка між дружинами принців Вільяма та Гаррі потрапила до заголовків газет у всьому світі. На фотографіях з весілля у каплиці Святого Георгія у Віндзорі видно, що шість подружок нареченої з голими ногами, а значить, Меган наполягла на своєму.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Для порівняння на фотографіях з весілля принца Вільяма та Кейт у квітні 2011 року подружки нареченої у колготках.

Весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма 2011 року / Фото: Getty Images

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