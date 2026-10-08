У вузьких джинсах та водолазці: Меган Маркл постала у новому образі

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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Цього тижня герцогиня Сассекська запустила свою другу святкову колекцію. Після презентації свого розкішного адвент-календаря вартістю 112 фунтів стерлінгів минулого тижня Меган додала до своєї лімітованої колекції плетений кошик для продуктів (195 фунтів стерлінгів), кошик для вітальні (182 фунта стерлінгів) та кошик для господині (159 фунтів стерлінгів).

"Відкрийте для себе перші новинки сезону — продумані подарунки і майбутні улюблені речі для всіх, кого ви хочете потішити", — написала Меган у підписі під знімками, опублікованими в Instagram її бренду.

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Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

У кожному наборі представлений різний асортимент основних продуктів As Ever, причому найдорожчий, «Кошик для комори», містить набір із трьох видів джему, двох баночок меду, квіткового посипання, трьох трав'яних чаїв, набір спецій для гарячого глінтвейну та версію пряного сидру.

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На новій фотографії Меган зображена, притулившись до кухонної стільниці, прикривши підборіддя однією рукою і грайливо дивлячись убік. На ній чорна водолазка, чорні елегантні штани та чорні балетки.

У підписі до фотографій йдеться: «Святкова колекція: розділ перший вже відкрито. Відкрийте для себе наші перші надходження сезону — продумані подарунки та нові улюблені речі для всіх з вашого списку».

(гортайте фото праворуч)

Також цього тижня Меган помітили з подругою в одному з ресторанів у Лондоні.

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