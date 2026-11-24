Королева Максима / © Getty Images

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Під час зустрічі обговорювалися способи, які дозволяють Нідерландам краще підготуватися до криз і загроз.

Саміт зібрав 500 представників ділового співтовариства, найважливіших секторів економіки, організацій громадянського суспільства, академічних кіл та державних органів для обміну знаннями й досвідом і зміцнення співпраці.

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Королева Максима / © Getty Images

Зустріч була присвячена зміцненню стійкості Нідерландів перед кризами та загрозами, як-от кібератаки, саботаж і збої в роботі життєво важливих служб. Центральною темою також стала стійкість суспільства, тобто здатність громадян та організацій впорюватися з деструктивними ситуаціями.

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Королева була одягнена в сукню від улюбленого бренду Natan з винним верхом і картатим низом, а зверху накинула пальто до тону та доповнила лук сережками-висячками, макіяжем і гарним укладанням.

У королівському Instagram поділилися знімками з заходу.

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Нагадаємо, кілька тижнів тому королева Максима разом із королем Віллемом-Олександром і принцесою Амалією відвідали церемонію складання присяги, яка відбулася у казармах Королівської військової академії в Бреді. Завершивши підготовку як резервіст, вона отримала звання підполковника Генерального штабу Королівської армії Нідерландів.

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