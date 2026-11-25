Принцеса Софія

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Зустріч була організована фондом «Друзі», який уже майже 30 років бореться із цькуванням у школах та спортивних клубах. «Друзі» є провідною силою у боротьбі з цькуванням.

Минулого тижня принцеса Софія відвідала конференцію з інформаційної криміналістики, щоб обговорити безпеку дітей в Інтернеті. Фахівці з цифрової криміналістики зі Шведського управління поліції займаються відстеженням цифрових доказів та їх забезпеченням безпеки під час кримінальних розслідувань.

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Принцеса Софія

Фонд принца Карла Філіпа та принцеси Софії - Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse - управляє ініціативою Näthatshjälpen, яка надає підтримку та консультації людям, які стали жертвами злочинів в інтернеті, з метою спонукати їх повідомляти про такі правопорушення.

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Для цього виходу у світ Софія обрала елегантний і стриманий діловий образ у бордово-чорній гамі: трикотажний джемпер у рубчик насиченого винно-бордового відтінку з круглим вирізом і рукавами довжиною три чверті і чорну спідницю-міді з високою посадкою. Взута принцеса була у високі чорні шкіряні чоботи, що визирали з-під подолу спідниці.

Принцеса Софія

На лівому зап'ясті принцеса Софія носила годинник та тонкі браслети, а також кілька каблучок на пальцях, зробила макіяж та уклала волосся об'ємними хвилями.

Принцеса Софія

Нещодавно ми показували, який образ принцеса Софія обрала для подорожі по графству Вермланд.

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