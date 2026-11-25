Королева Летиція / © Getty Images

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Сьогодні вранці королева Летиція відвідала виставку «Маріана Австрійська (1634–1696)» у музеї Прадо у супроводі федерального президента Австрії Олександра ван дер Беллена та його дружини Доріс Шмідауер.

Для цього випадку Її Величність обрала рожеве вовняне пальто від Carolina Herrera, виготовлене з вовни та кашеміру. А під ним носила прямий винний костюм із прорізними кишенями від іспанського бренду Bleis Madrid. Шовкову блузу ніжного пастельно-рожевого кольору з коміром-краваткою королева носила під жакетом. А доповнили образ шкіряні бордові туфлі-човники з гострим носом на невисокому зручному підборі від Magrit, підібрані в тон костюму.

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Королева Летиція / © Getty Images

Волосся королева уклала м'якими хвилями на бічний проділ, а у вухах у неї були лаконічні мініатюрні сережки.

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Королева Летиція / © Getty Images

Раніше ми показували, в якому стильному образі королева Летиція завітала до танцювального центру «Матадеро» в Мадриді, коли поєднувала шкіряний блейзер із сірими штанями.

Королева Летиція / © Getty Images

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