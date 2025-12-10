У винному пальті та з оксамитовим клатчем: принцеса Інгрід Олександра приїхала на церемонію з мамою

Принцеса Інгрід Олександра і Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

На заході в Нобелівському центрі світу в Осло кронпринцеса Метте-Маріт з’явилася у білому пальті з поясом на талії, баклажановому капелюсі зі стрічкою та сукнею у квітковий принт під пальтом. А її дочка принцеса Інгрід Олександра мала дуже гарний вигляд у пальті винного відтінку з поясом, до якого підібрала чоботи до тону і взяла з собою оксамитовий клатч. Волосся дівчина розпустила, воно натурально спадало на плечі, а на її обличчі був легкий макіяж.

Принцеса Інгрід Олександра і Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Також принцеса Інгрід Олександра разом із мамою та рештою членів сім’ї — королем Гаральдом V, королевою Сонею, а також кронпринцем Гоконом (батьком принцеси) відвідала урочисту частину церемонії. На ній принцеса, яка приїхала додому з Австралії, де вона навчається в університеті, з’явилася в чорній сукні з коміром і довгими рукавами, а образ доповнила шкіряними туфлями на підборах та бантом у волоссі.

Король Гаральд V, королева Соня, кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

