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У вишуканій сукні з білим мереживом: Бріжит Макрон викликала фурор елегантним образом на вечері у Версалі
Перша леді Франції у чорно-білому аутфіті зявилася на вечері у Версальському палаці.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон після завершення саміту G7 влаштували у Версальському палаці урочисту вечерю з нагоди 250-річчя незалежності США і відзначення давніх відносин між Францією та Сполученими Штатами. Тож на вечерю прибув президент США Дональд Трамп, якого подружжя зустрічало біля палацу.
Перша леді просто зачарувала своїм неймовірним виглядом. Для особливої події вона обрала вишуканий аутфіт. На Бріжит була елегантна довга чорна сукня прямого силуету з довгими рукавами і розрізом ззаду на спідниці.
Головним акцентом вбрання стало розкішне біле мереживо, яке прикрашало ліф, плечі й один рукав.
Свій аутфіт перша леді доповнила білими гстроносими туфлями на високих шпильках і білим клатчем з фактурним візерунком.
Бріжит зробила елегантну зачіску з низьким пучком, макіяж смокі айс, вуха прикрасила довгими сережками з діамантами, а руки — каблучками.
Поруч із дружиною був Еммануель Макрон у класичному чорному костюмі з білою нагрудною хусткою-паше, чорному жилеті і чорній краваткці, які він скомбінував з чорними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у світло-сірому костюмі і з золотою квіткою на сорочці з’явилася на екскурсії.