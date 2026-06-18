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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

У вишуканій сукні з білим мереживом: Бріжит Макрон викликала фурор елегантним образом на вечері у Версалі

Перша леді Франції у чорно-білому аутфіті зявилася на вечері у Версальському палаці.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон після завершення саміту G7 влаштували у Версальському палаці урочисту вечерю з нагоди 250-річчя незалежності США і відзначення давніх відносин між Францією та Сполученими Штатами. Тож на вечерю прибув президент США Дональд Трамп, якого подружжя зустрічало біля палацу.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Перша леді просто зачарувала своїм неймовірним виглядом. Для особливої події вона обрала вишуканий аутфіт. На Бріжит була елегантна довга чорна сукня прямого силуету з довгими рукавами і розрізом ззаду на спідниці.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Головним акцентом вбрання стало розкішне біле мереживо, яке прикрашало ліф, плечі й один рукав.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Свій аутфіт перша леді доповнила білими гстроносими туфлями на високих шпильках і білим клатчем з фактурним візерунком.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Бріжит зробила елегантну зачіску з низьким пучком, макіяж смокі айс, вуха прикрасила довгими сережками з діамантами, а руки — каблучками.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Поруч із дружиною був Еммануель Макрон у класичному чорному костюмі з білою нагрудною хусткою-паше, чорному жилеті і чорній краваткці, які він скомбінував з чорними туфлями.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у світло-сірому костюмі і з золотою квіткою на сорочці з’явилася на екскурсії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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