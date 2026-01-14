У вишуканій сукні з рюшами: Леді Амелія Віндзор відвідала прем’єру фільму

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор відвідала британську прем’єру фільму «Сім циферблатів» у готелі May Fair у Лондоні.

Дівчина одягла елегантну чорну напівпрозору сукню без рукавів з поясом на талії та рюшами, а також взула високі шкіряні чоботи. Вона розпустила волосся і зробила легкий макіяж і усміхалася, позуючи перед камерами фотографів, що зібралися на прем’єрі.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Також леді Амелія одягла золотий браслет і годинник на зап’ястя, а ось заручальної каблучки на її пальці помітно не було. Напередодні нового року з’явилися чутки про те, що Амелія заручена із забудовником Оллі Льюїсом, але офіційно вона поки не підтвердила цю інформацію.