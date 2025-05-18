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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1875
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2 хв

У вишуканому вбранні і з обідком-мантильєю: Олена Зеленська з чоловіком відвідала інавгураційну месу Папи Римського

Президентське подружжя у чорних вбраннях з’явилися на Святій месі на честь початку понтифікату Папи Лева XIV у Ватикані.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська відвідали інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV, яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

Перша леді з’явилася там в образі total black, який відповідає дрескоду для аудієнції з Папою Римським. На Зеленській було вишукане вбрання, яке складалося з жакета приталеного силуету і без коміра, шовковій блузці з драпуванням і спідниці довжини міді. Талію перша леді підкреслила чорним тонким ремінцем.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Аутфіт Олена доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними туфлями з гострими носками і на шпильках. Голову вона покрила чорним обідком із мантильєю.

У дружини президента була гарна зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках, золоті сережки-пусети у вухах і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі. До жакету вона прикріпила символічну золоту брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project під назвою «Незалежна». В основі брошки — квітка з рушників України ХІХ-ХХ століття.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Володимир Зеленський був одягнений у чорне вбрання від українського дизайнера Віктора Анісімова, яке складалося з піджака-куртки з великими накладними кишенями і штанів, а також у футболку. Одяг президент скомбінував із чорними кросівками.

Володимир Зеленьский і королева Летиція / © Associated Press

Володимир Зеленьский і королева Летиція / © Associated Press

Нагадаємо, на інавгураційну месу Папи Римського приїхали також королева Матильда і король Філіп та королева Летиція з чоловіком Філіпом VI.

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