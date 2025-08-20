ТСН у соціальних мережах

У вишитій сорочці, шортах і балетках: королева Мері влаштувала прогулянку своїм садом

Королева Мері цього літа вирішила показати, який вигляд має розкішний сад їхнього королівського будинку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Провівши кілька тижнів далеко від публіки, королева Данії Мері в серпні повернулася до виконання своїх королівських обов’язків.

53-річна дружина короля Фредеріка X збирається взяти участь у рідкісному телевізійному шоу, де вона проведе для глядачів екскурсію своїм особистим садом у палаці Фреденсборг.

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Її Величність поділилася в Instagram серією фотографій свого чудового відкритого простору для прогулянок і відпочинку.

На знімках можна побачити, як королева насолоджувалась розмовою з ведучим шоу, данським дизайнером Сереном Вестером, сидячи на дерев’яній лавці в оточенні дерев і розкішного газону. На іншому кадрі вона прогулювалася чагарниками разом зі своїм чарівним собакою бордер-коллі.

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

«Мої пізнання в садівництві досягли неймовірного рівня і набули нового життя після того, як ми посадили невеликий дикий сад у Фреденсборзіу. Хоча природа завжди відігравала в моєму житті велику роль, радість від нашого дикого саду однаково захопила мене», — сказала королева, додавши, що вона була рада показати свій сад.

Пес королеви Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Пес королеви Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Для прогулянки в саду королева Мері обрала білу вкорочену сорочку від Sea, New York, подовжені шорти пісочного кольору і взула балетки до тону від Michel Vivien. Вона зробила макіяж у натуральних відтінках, розпустила волосся та доповнила літній лук кількома золотими браслетами на зап’ясті.

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Серен Вестер і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Сад королеви Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Сад королеви Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Сад королеви Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Сад королеви Мері / © Данська королівська родина/Instagram

