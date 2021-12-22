У яскравих національних костюмах: король та королева Бутану на святкуванні Національного дня

У яскравих національних костюмах: король та королева Бутану на святкуванні Національного дня

17 грудня 2021 року Королівська родина Бутану святкувала Національний день.

На святі були присутні король Джигме КХесар, королева Джецун Пема, спадковий принц Джигме Намг'єл, принц Джигме Угьєн і вся велика Королівська родина.

Фотографіями зі святкування поділилася королева Джецун Пема на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Всі члени великої сім'ї були одягнені в національне вбрання, король виступив із промовою перед публікою, а інші фотографували.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року король та королева Бутану відсвяткували олов'яну річницю весілля – 10 років у шлюбі. Королівське весілля відбулося у традиційному буддистському стилі з традиціями. У шлюбі у пари народилося двоє синів.

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