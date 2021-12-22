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У яскравих національних костюмах: король та королева Бутану на святкуванні Національного дня

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У яскравих національних костюмах: король та королева Бутану на святкуванні Національного дня

Король та королева Бутану / Instagram королевы Бутана

17 грудня 2021 року Королівська родина Бутану святкувала Національний день.

На святі були присутні король Джигме КХесар, королева Джецун Пема, спадковий принц Джигме Намг'єл, принц Джигме Угьєн і вся велика Королівська родина.

Фотографіями зі святкування поділилася королева Джецун Пема на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Всі члени великої сім'ї були одягнені в національне вбрання, король виступив із промовою перед публікою, а інші фотографували.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року король та королева Бутану відсвяткували олов'яну річницю весілля – 10 років у шлюбі. Королівське весілля відбулося у традиційному буддистському стилі з традиціями. У шлюбі у пари народилося двоє синів.

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