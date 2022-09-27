У яскравих штанях та білому пальті: кронпринцеса Метте-Марит відвідала жіночий центр

Норвезька кронпринцеса Метте Маріт сьогодні виконує свої королівські обов'язки.
Її Високість відвідала сьогодні жіночий центр Stella Red Cross в Осло. Вона приїхала на зустріч із частуванням, привезла гарний торт. Сфотографували принцесу, коли вона виходила із автомобіля.
Кронпринцеса мала чудовий вигляд і була одягнена в білу блузку в поєднанні з широкими штанами кольору бордо зі стрілками, шкіряними гостроносими туфлями на підборах від Christian Louboutin і білосніжним пальто.
Біляве волосся Метте-Маріт було розчесане за проділом й укладено гарними локонами, вона доповнила образ сережками-висячками з камінням і зробила ледь помітний макіяж на обличчі.
Минулого свого виходу принцеса з'явилася на публіці у квітковій сукні та нюдових човниках, того дня вона відвідувала бібліотеку.
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