У яскравій блузці та шкіряній спідниці: новий вихід королеви Летиції

Іспанська королева-консорт Летиція відвідала ділову зустріч.

Дружина короля Філіпа VI приїхала сьогодні на захід до AECC (Іспанська асоціація боротьби з раком), яка знаходиться в Мадриді. Її Величність часто відвідує цю організацію.

Ми ж раді побачити Летицію у новому образі. Цього дня дружина короля була стильно одягнена у шкіряну спідницю- міді з широким поясом, блакитну блузку з об'ємними рукавами, а також чорне кейп-пальто з хутряним коміром. Підібрала до образу Її Величність шкіряні туфлі-човники на підборах.

Королева Летиція / Getty Images

У королеви було розпущене волосся, вона одягла золоті сережки-кільця та захисну маску на обличчя. Навіть перебуваючи на вулиці, Летиція не знімає маску, подаючи правильний приклад підданим. Її денний аутфіт чудово доповнював не надто насичений макіяж.

Королева Летиція / Getty Images

Нагадаємо, на початку цього тижня королева Летиція відвідувала церемонію вручення Почесної медалі Королівської академії витончених мистецтв Сан-Фернандо асоціації Hispania Nostra Мадриді. Там ми її бачили в іншому образі.

Королева Летиція / Getty Images

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