У яскравій блузці та шкіряній спідниці: новий вихід королеви Летиції

Іспанська королева-консорт Летиція відвідала ділову зустріч.
Дружина короля Філіпа VI приїхала сьогодні на захід до AECC (Іспанська асоціація боротьби з раком), яка знаходиться в Мадриді. Її Величність часто відвідує цю організацію.
Ми ж раді побачити Летицію у новому образі. Цього дня дружина короля була стильно одягнена у шкіряну спідницю- міді з широким поясом, блакитну блузку з об'ємними рукавами, а також чорне кейп-пальто з хутряним коміром. Підібрала до образу Її Величність шкіряні туфлі-човники на підборах.
У королеви було розпущене волосся, вона одягла золоті сережки-кільця та захисну маску на обличчя. Навіть перебуваючи на вулиці, Летиція не знімає маску, подаючи правильний приклад підданим. Її денний аутфіт чудово доповнював не надто насичений макіяж.
Нагадаємо, на початку цього тижня королева Летиція відвідувала церемонію вручення Почесної медалі Королівської академії витончених мистецтв Сан-Фернандо асоціації Hispania Nostra Мадриді. Там ми її бачили в іншому образі.
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