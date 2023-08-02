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У яскравій блузі з вузлом та сумкою Chanel у руці: королева Софія на пам'ятному заході

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У яскравій блузі з вузлом та сумкою Chanel у руці: королева Софія на пам'ятному заході

Королева Софія, принцеса Елеонора та король Філіп / Фото: Getty Images

84-річна жінка мала дуже стильний вигляд.

Мати чинного короля Іспанії Філіпа VI – королева Софія – взяла участь у пам'ятному заході з нагоди 30-х роковин смерті короля Бельгії Бодуена. Церемонія відбулася на віллі Астріда в Мотрилі, де було відкрито спеціальний меморіал на честь покійного короля.

На захід Софія прийшла у білих вільних штанах білого кольору та з сумкою Chanel у руці. Також на 84-річній жінці була незвичайна видовжена блуза із вузлом на стегнах.

Традиційно у свій образ королева додала багато прикрас різного дизайну, зробила легкий макіяж та улюблену зачіску.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідали король Бельгії Філіп та його молодша дочка – 15-річна принцеса Елеонора.

Принцеса Бельгії Елеонора, король Філіп та королева Софія / © Getty Images
Принцеса Бельгії Елеонора, король Філіп та королева Софія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
849
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