У яскравій блузі з вузлом та сумкою Chanel у руці: королева Софія на пам'ятному заході

84-річна жінка мала дуже стильний вигляд.
Мати чинного короля Іспанії Філіпа VI – королева Софія – взяла участь у пам'ятному заході з нагоди 30-х роковин смерті короля Бельгії Бодуена. Церемонія відбулася на віллі Астріда в Мотрилі, де було відкрито спеціальний меморіал на честь покійного короля.
На захід Софія прийшла у білих вільних штанах білого кольору та з сумкою Chanel у руці. Також на 84-річній жінці була незвичайна видовжена блуза із вузлом на стегнах.
Традиційно у свій образ королева додала багато прикрас різного дизайну, зробила легкий макіяж та улюблену зачіску.
Також цей захід відвідали король Бельгії Філіп та його молодша дочка – 15-річна принцеса Елеонора.
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