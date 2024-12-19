У яскравій червоній сукні: королева Матильда з доньками-принцесами та чоловіком-королем на різдвяному концерті

Король Філіп, королева Матильда та двоє їхніх дочок – спадкоємиця престолу принцеса Єлизавета та її молодша сестра принцеса Елеонора, супроводжували батьків на концерт. А ось сини королівської пари – принци Габріель та Еммануель на заході не були присутні.

Сім'я у повному складі позувала перед різдвяною ялинкою до початку традиційного різдвяного концерту.

Королева Матильда з'явилася на концерті в червоній сукні з високою горловиною та пишним подолом, доповнивши лук червоними замшевими туфлями на підборах. У королеви було гарне укладання, макіяж, сережки-люстри у вухах і заручальна каблучка із сапфіром на пальці.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

16-річна принцеса Елеонора одягла сріблясту сукню без рукавів, поєднуючи її із золотистим клатчем і нюдовими туфлями, а принцеса Єлизавета була в оксамитовій сукні гарного бордового відтінку з вирізом "човник", туфлях до тону на підборах і в руках тримала мініатюрний клатч. Спадкова принцеса розпустила волосся і зробила макіяж.

Король Філіп був у сірому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою в принт.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Раніше минулого тижня королівська родина презентувала свою різдвяну листівку 2024 року. На ній Матильду та Філіпа було зазнімковано всією родиною.

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