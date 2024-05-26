У яскравій кейп-сукні: старша онучка Джо Байдена прийшла на захід у Білому домі з чоловіком

Президент США Джо Байден та його дружина — перша леді Джилл Байден — влаштували у Білому домі державну вечерю. Розкішний захід проводили на честь президента Кенії Вільяма Руто. Ця подія стала знаковою, оскільки американський президент уперше за 16 років прийняв африканського лідера із державним візитом.

Серед високопоставлених гостей були прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр і колишній президент США Білл Клінтон із дружиною Гілларі Клінтон, але також захід відвідали рідні президента – його онучки: 23-річна Фіннеган, 19-річна Наталі та 30-річна Наомі.

Наомі обрала для вечері цікаве вбрання від бренду Dima Ayad. Це була довга зелено-золота сукня-кейп прямого фасону і з високою горловиною. Вечірній лук вона доповнила золотим клатчем, золотими босоніжками та лаконічною зачіскою з макіяжем. У світ вона вийшла зі своїм чоловіком — Пітером Нілом, який одягнув класичний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.

Наомі Байден та її муч Пітер Ніл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара одружилася 2022 року, а локацією для церемонії обрали Білий дім. Наомі йшла до вівтаря у розкішній білій сукні з мереживом від бренду Ralph Lauren та довгій фаті.

Весілля Наомі Байден та Пітера Ніла / Фото: Getty Images

Весілля внучки Джо Байдена Наомі та Пітера Ніла / Фото: Associated Press

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