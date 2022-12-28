У яскравій оксамитовій сукні та тіарі: королева Маргрете II поділилася урочистими знімками

Цього року данська королева Маргрете ІІ відсвяткувала 50-річчя перебування на троні. Протягом року ювілей правління Її Величності був відзначений заходами у кількох місцях країни.

В офіційному акаунті королеви Маргрете II в Instagram було опубліковано кілька портретних фото монархині, її спадкоємця кронпринца Фредеріка та його дружини кронпринцеси Мері. На знімку Її Величність зображена в блакитній оксамитовій сукні в підлогу, сріблястих туфлях на підборах, а на голові у неї тіара.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері теж одягнена в красиву вечірню сукню з відкритими плечима і тіару, а її чоловік Фредерік у військовій формі. Також на другому фото злбражені молодший син королеви – принц Йоахім зі своєю другою дружиною принцесою Марі. Вона у жовтій сукні теж з відкритими плечима та в тіарі.

"За давньою традицією в ювілейні дні в Королівському палаці публікуються нові портрети, а на завершення ювілейного року сьогодні публікуються два нові галапортрети королеви та королівської родини.

Парадні портрети були створені фотографом Пером Мортеном Абрахамсеном у Лицарському залі палацу Крістіана ІХ в Амалієнборгу. Саме з цього залу, серед іншого, королева та королівська родина традиційно виходять на балкон у дні народження, щоб прийняти народні привітання із замкової площі", – йдеться у підписі до світлин.

(гортайте фото праворуч)

Права на фото належать Перу Мортену Абрахамсену.

Кадри було зроблено у замку Крістіансбург, де відбулася галавечеря на честь золотого ювілею правління королеви. Напередодні кілька святкових заходів було скасовано, відкладено чи змінено через повагу до смерті королеви Єлизавети II.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Принц Йоахім та принцеса Марі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього року королева Маргрете II повідомила, що від1 січня позбавляє своїх онуків (дітей молодшого сина Йоахіма) титулів принців і принцеси і через це в сім'ї почалися сварки.

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