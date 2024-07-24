У яскравій плісованій сукні: королева Матильда в ефектному луку з'явилася на випускному доньки

Її Величність разом із чоловіком королем Філіпом та молодшими дітьми відвідала випускний старшої доньки - принцеси Єлизавети, яка закінчила Лінкольн-коледж Оксфордського університету, де навчалася три роки.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Тепер 22-річна дівчина та спадкоємиця бельгійського трону пройде дворічний курс навчання у магістратурі Гарвардського університету в Бостоні, про це повідомив королівський палац Бельгії ще у травні 2024 року.

Королева Матильда з'явилася на випускному доньки у сукні з плісованого твилу з принтом від Natan Couture, в руках тримала невелику сумку до тону із золотим ремінцем від цього ж бренду і була взута в замшеві туфлі пісочного кольору на підборах Gianvito Rossi. У вухах у королеви були сережки-висячки з камінням, зачіску вона зробила класичну та легкий денний макіяж.

Королева Матильда, король Філіп та їхня дочка-випускниця Оксфорда — принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Король Філіп з'явився на випускному доньки у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та синій краватці у смужку. Молодша сестра Єлизавети – принцеса Елеонора – була у сукні-міді з гумкою на талії у квітковий принт від MAJE та нюдових туфлях на підборах.

Принцеса Єлизавета, її батьки, брат та молодша сестра / Фото: Getty Images

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