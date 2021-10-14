У яскравій сукні і майже без синців на руках: королева Єлизавета II на прийомі в палаці

У яскравій сукні і майже без синців на руках: королева Єлизавета II на прийомі в палаці

Королева Єлизавета II після літніх канікул сповнена сил і енергії.

Її Величність вчора в Букінгемському палаці вручила піаністці дамі Імоджен Купер Медаль королеви за музику.

Ця медаль була заснована 2005 року і вручається щорічно видатній людині або групі музикантів, які дуже вплинули на музичне життя. Імоджен Купер вручили нагороду за 2019 рік, ймовірно через те, що 2020 року через пандемію премію не вручали.

Королева Єлизавета II і Імоджен Купер / Associated Press

На захід 95-річна монархиня прибула в світлому пальті з яскравим принтом і плісированим подолом. Її образ доповнювали чорні шкіряні туфлі на підборах, перлинне намисто на шиї з трьох ниток, перлинні сережки у вухах, а також золотий годинник на зап'ясті.

Королева Єлизавета II і Імоджен Купер / Associated Press

Єлизавета II, як завжди, мала чудовий вигляд і на її руках вже навіть були практично непомітні синці, вигляд яких минулого разу багатьох сильно налякав. Королева була з рум'янцем на щоках і, як завжди, з ідеальним укладанням.

Королева Єлизавета II і Імоджен Купер / Associated Press

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