У яскравій сукні: королева Камілла зустрілася з королевою Ранією та кронпринцесою Мері

Королева Йорданії Ранія поділилася знімком, на якому зазнімкована зі своєю колегою королевою Каміллою та кронпринцесою Данії Мері.

Сьогодні королева-консорт Камілла організовує прийом, який буде присвячений темі насильства щодо жінок та дівчат. Він відбудеться у рамках кампанії ООН.

Учора в Кларенс-хаусі дружина короля Чарльза III вже прийняла приватно королеву Йорданії Ранію і кронпринцесу Данії Мері. Обидві королівські особи поділилися знімками у своїх Instagram.

75-річна королева Камілла одяглася в неоново-синю сукню із замком посередині від Fiona Clare, яку доповнила щільними чорними колготами та замшевими туфлями на підборах від Eliot Zed. На зап'ясті у королеви був її улюблений браслет від французького бренду Van Cleef & Arpels, у вухах – перлинні сережки, а на шиї – золота підвіска від Kiki McDonough. Також класичне укладання та легкий макіяж на обличчі завершували образ.

Королева Ранія одягла сукню кольору морської хвилі з довгими рукавами від Badgley Mischka і поєднувала вбрання з туфлями-човниками в тон від Dior. Її Величність зібрала волосся у хвіст і зробила макіяж.

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Кронпринцеса Мері одягла на прийом чорну блузку з крепсатину з вишивкою та стразами від Red Valentino та спідницю з вовняного твіду з високою посадкою від бренду Dolce & Gabbana. Лук принцеси чудово доповнювали чорні замшеві туфлі-човники на підборах. А також бездоганне укладання хвилями, вечірній макіяж на обличчі та гарні сережки у вухах.

Сьогодні королева Камілла влаштує прийом, на якому також будуть присутні королева Матильда та графиня Вессекська Софі.

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