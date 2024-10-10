В яскравій сукні та червоних туфлях: герцогиня Софі з чоловіком відвідали прийом на Мальті

Герцог і герцогиня Единбурзькі продовжують свою поїздку на Мальту.

Вчора Софі та Едвард відвідали прийом на честь дня народження короля в резиденції британського верховного комісара Вілла де Джорджіо в Нашшарі на третій день королівського туру Мальтою в ознаменування 60-ї річниці незалежності країни.

Герцогиня Единбурзька приїхала в різнокольоровій сукні-сорочці від Zimmermann із плетеним поясом на талії та в червоних замшевих туфлях-човниках на підборах від Jimmy Choo. Її волосся було розпущене, на обличчі виразний макіяж, а у вухах – сережки-висячки з перлів.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Герцогиня Софі зняла свою заручальну каблучку, а замість неї одягла золоту від Giulia Barela, також на її зап'ястях було кілька браслетів Monica Vinader і Roxanne Assoulin.

Принц Едвард одягнув чорний костюм, білу сорочку та синю краватку в принт.

Днями герцогиня Софі та принц Едвард відвідали віллу на Мальті, де жила королева Єлизавета II та принц Філіп кілька років після їхнього весілля. Той час принцеса Єлизавета називала одним із найщасливіших у своєму житті.

Герцогиня Софі та принц Едвард на віллі Єлизавети та Пилипа / Фото: Getty Images

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