У яскравій сукні та еспадрильях: королева Летиція відвідала книжкову ярмарку

Іспанська королева Летиція, як і британська герцогиня Камілла, дуже любить книжки. Днями Її Величність відвідала Мадридську книжкову ярмарку.
49-річна королева мала чудовий вигляд в рожевій сукні міді з ґудзиками та шнурівкою на талії, доповнивши образ рожевими еспадрильями на платформі та золотими сережками-кільцями.
У місті королеву Летицію зустріла міністр освіти Іспанії Пілар Алегрія, а на самому книжковому ярмарку її привітала директорка Єва Оруе. Мати двох дітей поспілкувалася з учасниками заходу, зокрема зі школярами.
Також у вихідні королева Летиція приєдналася до свого чоловіка короля Філіпа VI на святкуванні Дня національних збройних сил Іспанії.
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