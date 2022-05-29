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У яскравій сукні та еспадрильях: королева Летиція відвідала книжкову ярмарку

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У яскравій сукні та еспадрильях: королева Летиція відвідала книжкову ярмарку

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева Летиція, як і британська герцогиня Камілла, дуже любить книжки. Днями Її Величність відвідала Мадридську книжкову ярмарку.

49-річна королева мала чудовий вигляд в рожевій сукні міді з ґудзиками та шнурівкою на талії, доповнивши образ рожевими еспадрильями на платформі та золотими сережками-кільцями.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

У місті королеву Летицію зустріла міністр освіти Іспанії Пілар Алегрія, а на самому книжковому ярмарку її привітала директорка Єва Оруе. Мати двох дітей поспілкувалася з учасниками заходу, зокрема зі школярами.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також у вихідні королева Летиція приєдналася до свого чоловіка короля Філіпа VI на святкуванні Дня національних збройних сил Іспанії.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images
Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images
Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

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