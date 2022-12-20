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У яскравій сукні та хутряному пальті: королева Соня зустрілася з дітьми

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У яскравій сукні та хутряному пальті: королева Соня зустрілася з дітьми

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Норвегії Соня побувала сьогодні у дитячій та юнацькій клініці університетської лікарні Акерсхуса в Лоренскогу.

85-річна норвезька королівська особа була в сірому довгому пальті з хутряним коміром, під яким у неї була яскрава сукня і строката хустка на шиї. Елегантний образ Соня доповнила кількома золотими браслетами на зап'ясті, масивним намистом на шиї, до якого підібрала такі самі сережки. Елегантна зачіска та макіяж завершували образ. Взута її Величність була у шкіряні високі чоботи.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

А чоловік королеви, король Гаральд V, у понеділок був госпіталізований з інфекцією перед різдвяними святами.

"У короля було діагностовано інфекцію, яку необхідно лікувати внутрішньовенними антибіотиками, і тому він залишиться в Рікшоспіталі на кілька днів", — йдеться у заяві палацу.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
575
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