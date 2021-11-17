У яскравій сукні та кейп-пальті: красива королева Максима на публічному заході

У королеви Нідерландів Максими днями відбувся черговий захід, на якому вона з'явилася у розкішному образі.
Її Величність відвідала колишню радіостанцію Radio Kootwijk на церемонії вручення нагороди Фонду культури принца Бернхарда у Radio Kootwijk, Нідерланди.
На урочистому заході Максима з'явилася у жовтій сукні з принтом, до якої підібрала високі шкіряні чоботи на підборах та сережки-висячки. На обличчі у королеви був насичений макіяж, особливо вона зробила акцент на очах. Також образ доповнила улюбленим золотим браслетом з кольорового каміння та годинником на чорному шкіряному ремінці.
Королева-консорт мала дуже стильний вигляд, підібравши до сукні кейп-пальто винного відтінку, шкіряні рукавички та сумку. У цьому ж пальті королева Максима з'являлася і під час державного візиту до Норвегії раніше цього місяця. Тоді вони з чоловіком відвідували електростанцію Brattorkaia у Тронгеймі.
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