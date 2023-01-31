У яскравій сукні та крислатому капелюсі: королева Максима знову захопила аутфітом

Королева Максима та її дочка принцеса Катаріна-Амалія та король Віллем-Олександр вітали місцевих жителів острова Аруба. Захід відбувся на площі Вільгельміна в Ораньєстаді.

Метою цього туру є знайомство 19-річної принцеси Оранської, майбутньої королеви Нідерландів з карибською частиною Королівства Нідерландів.

51-річна королева Максима захопила всіх своїм рубіново-червоним ансамблем із голови до ніг. На ній була сукня з накидкою від Natan Couture, крислатий капелюх Maison Fabienne Delvigne, туфлі-човники з прозорими вставками від Gianvito Rossi, а в руках клатч Hermes.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та їхня дочка принцеса Каталіна-Амалія / Фото: Getty Images

Волосся королева заплела в низький пучок, одягла рубінові сережки, на грудях у неї була пришпилена діамантова брошка. Декілька золотих браслетів, каблучок і сонцезахисні окуляри від Tom Ford, які вона тримала в руках, завершували образ Її Величності. На обличчі вона мала насичений макіяж очей.

Принцеса Катаріна-Амалія одягла двобортний блейзер у смужку з бавовни та льону та широкі штани від Max Mara. Під костюмом у принцеси виднівся мідного кольору топ, доповнила образ вона бежевими еспадрильями на платформі, маленькою плетеною сумкою, сережками-кільцями у вухах і тонкою золотою підвіскою на шиї. Волосся Катаріна-Амалія розпустила та зробила натуральний денний макіяж.

Після церемонії привітання члени нідерландської монаршої родини зустрілися з губернатором Альфонсо Боєхудтом та членами кабінету міністрів на церемонії Cas Ceremonial. А також відвідали екскурсію містом Сан-Ніколас.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з дочкою / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам інші образи королеви та принцеси з карибського туру. Він триватиме ще тиждень.

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