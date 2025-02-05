У яскравій сукні та нюдових туфлях: гарний вихід герцогині Софі під час візиту до Непалу

Герцог та герцогиня Единбурзькі прибули з візитом до Непалу.

Софі та принц Едвард вирушили у шестиденну поїздку, щоб відмітити тісні зв'язки Великої Британії з країною.

Герцог Единбурзький прилетів з Індії, де провів останні два дні, відстоюючи інтереси молоді та переваги неформальної освіти, а Софі прилетіла з Великої Британії комерційним рейсом.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

У вівторок вдень королівську пару зустріли у президентському палаці Растрапаті Бхаване в Катманду, де вони зустрілися з президентом Непалу Рамом Чандрою Пауделом та першою леді Сабітою Паудел.

У перший день в Непалі Софі з'явилася на публіці в сукні від Mary Katrantzou, нюдових лакованих туфлях Jimmy Choo та з сумкою Matelier, ідеально підібраною до тону її сукні. Герцогиня зібрала волосся в низький пучок, зробила легкий макіяж на обличчі та одягла сережки-висячки з камінням.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Відомо, що це 14-й візит членів британської королівської родини до Непалу, але перший візит герцога та герцогині Единбурзьких. Останнім представником сім'ї, який приїжджав до країни, був принц Гаррі. Він відвідав Непал 2016 року, через рік після руйнівного землетрусу, внаслідок якого загинуло близько 9000 людей.

Принц Гаррі у Непалі, 2016 рік / Фото: Associated Press

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