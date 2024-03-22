У яскравій сукні та пальті: принцеса Анна з'явилася на публіці в несподіваному образі

Королівська принцеса Анна сьогодні знову побувала на робочому заході.

Сестра короля Чарльза здійснила візит до штабу Союзного корпусу швидкого реагування в казармах Імджин, у Глостері. Там Її Високість офіційно відкрила нещодавно збудоване одномісне житлове приміщення для офіцерів.

73-річна принцеса обрала для цього виходу синю сукню прямого силуету від Shibumi, доповнивши її синім коротким пальтом від цього ж бренду та хусткою на шиї. На плечі у принцеси висіла маленька сумка на ремінці-ланцюжку, також Анна одягла сині тканинні рукавички і взула високі сині чоботи із замші на підборах.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Образ королівська принцеса також доповнила золотим ланцюгом на шиї, перлинними сережками та брошкою на грудях. Анна була серйозною та зосередженою на своїй роботі.

Раніше цього тижня принцеса Анна та герцогиня Софі влаштували прийом у Букінгемському палаці від імені короля Чарльза III, де також з'явилася у цікавому аутфіті.

Принцеса Анна та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

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