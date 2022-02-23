У яскравій сукні та улюбленому кейппальті: королева Максима зустрілася зі спортсменами

У яскравій сукні та улюбленому кейппальті: королева Максима зустрілася зі спортсменами

Король та королева Нідерландів вітали олімпійських медалістів у палаці Нордейнді в Гаазі.

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні голландські спортсмени вибороли 17 медалей.

Король Віллем-Олександр та королева Максима були зазнімковані разом зі спортсменами у палаці на груповій фотографії. 50-річна королева мала дуже яскравий вигляд у сукні та своєму улюбленому кейппальті від Valentino та туфлях-човниках із замші, її талію підкреслював широкий пояс, і манікюр королеви був зроблений в тон вбрання.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Також Її Величність одягла сережки-висячки, годинник із чорним шкіряним ремінцем та коштовний браслет на зап'ясті. На пальці в неї сяяла каблучка з каменем. Образ королеви доповнював гарний макіяж та зачіска. Король Віллем-Олександр теж мав чудовий вигляд у класичному синьому костюмі, білій сорочці та помаранчевій краватці.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Читайте також: