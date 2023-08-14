У яскравій сукні та в пласкому капелюсі: кронпринцеса Мері з чоловіком побувала на святковій службі

Кронпринцеса Мері та її чоловік кронпринц Фредерік відвідали ювілейну службу у Крістіансфельді, яка відбулася на честь міста Крістіансфельд у Південній Ютландії, яке відзначило своє 250-річчя.

Крістіансфельд із населенням 2985 осіб є містом у муніципалітеті Колдінг у Південній Ютландії у регіоні Південна Данія. Місто було засноване 1773 року Моравською церквою і назване на честь данського короля Крістіана VII.

2015 року місто було додано до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто складається з двоповерхових жовтих будинків з червоними дахами і у 18 столітті стало основою для життя та роботи моравської громади з церквою у центрі. Крістіансфельд — одне з найбільш моравських міст у світі, що добре збереглося.

Принцеса Мері мала приголомшливий вигляд в насиченій червоній сукні довжини міді з невеликим розрізом на лінії декольте і довгими рукавами від Raquel Diniz, до якої підібрала коричневі шкіряні босоніжки від Gianvito Rossi, бежевий капелюшок з великою квітцкою jtmilline і клатч.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

У вухах Мері мали золоті сережки, а на зап'ясті красивий широкий браслет. Також у неї був світлий манікюр, а густе темне волосся вона уклала локонами.

Її чоловік кронпринц Фредерік одягнув темно-синій костюм, до якого підібрав строкату краватку і білу сорочку.

Нагадаємо, нещодавно в пресі з'явилася інформація, що данський принц Крістіан (старший син Мері та Фредеріка) закрутив роман із принцесою неіснуючого престолу.

Принц Крістіан зі своїм батьком кронпринцем Фредеріком / Фото: Associated Press

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